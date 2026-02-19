Inscription
Toute la misère du monde

Isabelle Mayault

Sayonara est assesseure à la Cour nationale du droit d'asile. Enceinte et mère d'un enfant de deux ans, elle participe tous les jours aux délibérés qui décident de l'octroi ou non du statut de réfugié. Face au tribunal, des exilés fuyant la guerre, les crises politiques ou climatiques, des femmes menacées de crimes d'honneur racontent leur parcours, souvent douloureux. Empathique et entière, Sayonara veille à ne surtout pas s'habituer ni se laisser gagner par la lassitude. Sortie de la Cour, elle vit son quotidien de jeune mère avec la même intensité. Jusqu'à ce témoignage d'une Nigériane qui, sans qu'elle s'y attende, la fait basculer. Nous plongeant au coeur de la réalité des audiences, ce roman donne la parole aux demandeurs d'asile. Qu'elle soit révoltée par la montée de la xénophobie ou qu'elle observe ses contemporains d'un oeil sarcastique, Sayonara nous touche par l'ardeur et la sincérité de son engagement.

Toute la misère du monde

Isabelle Mayault

Paru le 19/02/2026

448 pages

Editions Gallimard

24,00 €

9782073123022
