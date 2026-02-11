Tu seras un homme - féministe - mon fils !

Depuis plusieurs décennies, nous questionnons l'éducation de nos filles. Nous luttons à l'école, dans la rue, auprès de nos familles pour tordre le cou aux clichés et leur offrir des chances égales à celles des garçons. Mais nous continuons d'élever nos fils dans le même moule patriarcal, comme si nous pouvions déconstruire le sexisme sans nous interroger sur la fabrique de la masculinité ! S'appuyant sur des études scientifiques et sur les témoignages de professionnel·le·s de l'enfance, Aurélia Blanc, mère et journaliste, décortique les stéréotypes genrés et rassemble tous les outils pour aider les parents à élever leurs garçons de manière antisexiste. Elle montre comment nos fils, enfermés dans de vieux carcans virils, souffrent d'une vision caricaturale de la masculinité, qui les conduit à mépriser ce qui est "féminin" , mais aussi à refouler leurs sentiments et leurs aspirations. Retrouvez tous les conseils pour : - se déconditionner du sexisme véhiculé par notre environnement et notre éducation - démanteler les idées reçues : non, les cerveaux des garçons et des filles ne sont pas "câblés" différemment, et, non, jouer à la poupée ne "rend" pas gay ! - permettre à son garçon de vivre une masculinité apaisée, loin des injonctions viriles préconçues : "un homme, ça ne pleure pas" , etc. - l'armer face aux pressions sociétales : "c'est un truc de fille" - lui apprendre le respect de soi et des autres : la question du consentement, l'amitié, l'amour, la fabrique de la sexualité.