Porto et ses environs

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Porto se découvre à pied ou à bord d'un antique tramway des années 1920. La cité, coiffée d'églises, glisse au fil des ruelles pavées du quartier historique de la Ribeira vers le fleuve Douro, coeur de la ville. Sur l'autre rive, Vila Nova de Gaia recèle les chais des grands noms du Porto. Dans Le Routard Porto, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : · une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; · 3 itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; · des activités (gravir les 577 marches de l'escalier du santuário do Bom Jesus do Monte ou encore visiter l'intérieur du palácio da Bolsa), des visites (respirer l'air tonique de l'Atlantique à Matisonhos, explorer le vignoble et les villages de la vallée du Haut-Douro...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; · près de 10 cartes avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; · et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Porto hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.