Apprenez les langages HTML5, CSS3 et JavaScript pour créer votre premier site web

Ce livre s'adresse à de grands débutants en développement informatique, qui n'ont jamais programmé avec HTML5, CSS3 et JavaScript. L'auteur guide le lecteur en lui enseignant des méthodes efficaces et actuelles pour créer son premier site web, en partant vraiment de zéro et en allant jusqu'à un niveau suffisant pour qu'il soit ensuite autonome. Dès le début du livre l'auteur présente un tour d'horizon du développement sur le Web : les langages côté client et serveur, les formats d'images, les navigateurs... afin que le lecteur comprenne les mécanismes par lesquels le contenu d'une page s'affiche sur un écran. Le chapitre suivant enseigne les règles générales à observer pour développer de manière efficace : lisibilité du code, organisation des dossiers, utilisation des éditeurs de code et intégration de l'intelligence artificielle, référencement... Ensuite, l'auteur entre dans le vif du sujet et présente tout d'abord le langage HTML5 qui permet de structurer une page, de disposer les éléments visuels très précisément. Le second langage présenté est le CSS3, qui permet quant à lui d'ajouter des styles, des animations, des effets visuels rendant inutile l'utilisation d'images et permettant d'adapter l'affichage aussi bien sur un téléphone que sur un ordinateur. Pour avoir une bonne connaissance des langages utilisés côté client, le troisième présenté dans ce livre est le JavaScript. C'est ce langage qui va permettre d'ajouter de l'interactivité sur les pages, de faire des comparaisons, de répéter des actions, d'utiliser une base de données côté client... Au travers d'exemples concrets et au-delà de l'aspect purement technique de cet apprentissage, l'auteur transmet au lecteur les principales règles de mise en page à respecter pour rendre le site agréable à l'oeil, convivial et facile d'utilisation ainsi que les bonnes méthodes de développement et les pièges à éviter. Après la lecture de ce livre, le lecteur pourra créer un site web fonctionnel dont il pourra être fier. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr.