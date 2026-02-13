La suite des Malvenus ! Sombre et rédempteur, le nouveau roman d'Audrey Brière nous emmène en 1922 dans une communauté unique... 1922. Dans un bourg du nord de la France se dresse le Familistère, bâtiment en briques rouges où sont logés les employés des fonderies Godin. Une communauté ouvrière unique et utopique. Quand une institutrice est retrouvée assassinée, Matthias Lavau est dépêché sur les lieux. Alors qu'il mène l'enquête, Esther, son adjointe, et la femme qu'il aime, réapparaît soudain. Bientôt un nouveau corps est découvert. Le mal se serait-il introduit dans cette communauté parfaite ? "Atmosphère pesante, écriture vive et rythme soutenu : Audrey Brière échafaude une intrigue détonante qui égratigne les douces utopies". LE FIGARO MAGAZINE Audrey Brière vit en région parisienne. Les Malvenus, son premier roman, a été plébiscité par les libraires et les lecteurs. On retrouve dans Mauvais Coeur les personnages qui ont fait le succès de son polar précédent, l'inspecteur Matthias Lavau et Esther Louve.