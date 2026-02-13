Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Mauvais coeur

Audrey Brière

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La suite des Malvenus ! Sombre et rédempteur, le nouveau roman d'Audrey Brière nous emmène en 1922 dans une communauté unique... 1922. Dans un bourg du nord de la France se dresse le Familistère, bâtiment en briques rouges où sont logés les employés des fonderies Godin. Une communauté ouvrière unique et utopique. Quand une institutrice est retrouvée assassinée, Matthias Lavau est dépêché sur les lieux. Alors qu'il mène l'enquête, Esther, son adjointe, et la femme qu'il aime, réapparaît soudain. Bientôt un nouveau corps est découvert. Le mal se serait-il introduit dans cette communauté parfaite ? "Atmosphère pesante, écriture vive et rythme soutenu : Audrey Brière échafaude une intrigue détonante qui égratigne les douces utopies". LE FIGARO MAGAZINE Audrey Brière vit en région parisienne. Les Malvenus, son premier roman, a été plébiscité par les libraires et les lecteurs. On retrouve dans Mauvais Coeur les personnages qui ont fait le succès de son polar précédent, l'inspecteur Matthias Lavau et Esther Louve.

Par Audrey Brière
Chez Points

|

Auteur

Audrey Brière

Editeur

Points

Genre

Romans noirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mauvais coeur par Audrey Brière

Commenter ce livre

 

Mauvais coeur

Audrey Brière

Paru le 13/02/2026

368 pages

Points

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041428533
9791041428533
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Des écrits romains invisibles pendant 2000 ans révèlent enfin leurs secrets Place des Vosges, à Paris, un homme empêche les livres de mourir
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.