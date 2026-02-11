Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Les courants d'arrachement

Elise Lépine

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Casablanca, 1955. Reine vient d'apprendre que Jean est mort. Celui dont elle espérait tant le retour ne viendra pas la sauver de sa tante cruelle, de son frère malsain, de la vie de captive qui l'attend aux côtés de son époux dans l'univers calfeutré de la bourgeoisie sous le Protectorat français. Face à la mer, Reine cherche une raison de ne pas se laisser prendre par les courants de la marée montante et ses souvenirs remontent : son enfance dans une famille pauvre jusqu'au piège du mariage sans amour qui s'est refermé sur elle, et la mystérieuse disparition de son amant... Elise Lépine est journaliste au Point et à France Culture. Les Courants d'arrachement est son premier roman.

Par Elise Lépine
Chez Editions de la Loupe

|

Auteur

Elise Lépine

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les courants d'arrachement par Elise Lépine

Commenter ce livre

 

Les courants d'arrachement

Elise Lépine

Paru le 11/02/2026

552 pages

Editions de la Loupe

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382993361
9782382993361
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Des écrits romains invisibles pendant 2000 ans révèlent enfin leurs secrets Freida McFadden transforme le top des ventes en résidence secondaire permanente
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.