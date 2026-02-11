Casablanca, 1955. Reine vient d'apprendre que Jean est mort. Celui dont elle espérait tant le retour ne viendra pas la sauver de sa tante cruelle, de son frère malsain, de la vie de captive qui l'attend aux côtés de son époux dans l'univers calfeutré de la bourgeoisie sous le Protectorat français. Face à la mer, Reine cherche une raison de ne pas se laisser prendre par les courants de la marée montante et ses souvenirs remontent : son enfance dans une famille pauvre jusqu'au piège du mariage sans amour qui s'est refermé sur elle, et la mystérieuse disparition de son amant... Elise Lépine est journaliste au Point et à France Culture. Les Courants d'arrachement est son premier roman.