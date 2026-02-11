Inscription
La deuxième vie de Lise

Cécile Briomet

"La vie c'est un tango, avec ses temps longs, ses espoirs, sa passion et ses doutes. Mais comment le danse-t-on quand son partenaire s'en va ? " Lise, vieille dame caustique, a cette manière piquante de tenir le monde à distance. A la mort de son mari, Gaston, elle se retrouve seule et désemparée. Mais les rencontres inattendues - deux voisines bienveillantes, un adolescent fragile, un vieux chat roux et les livres surtout ! - ravivent peu à peu son goût de vivre. Juriste de formation, Cécile Briomet vit et enseigne dans le Pays basque.

Par Cécile Briomet
Chez Editions de la Loupe

|

Auteur

Cécile Briomet

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Littérature française

La deuxième vie de Lise

Cécile Briomet

Paru le 11/02/2026

474 pages

Editions de la Loupe

24,00 €

9782382993354
