Un premier documentaire à rabats pour découvrir la vie à la ferme. Un livre documentaire illustré pour les tout-petits, avec de nombreux rabats à soulever, des trous pour observer et des animaux de la ferme à repérer. Les enfants pourront jeter un coup d'oeil dans le poulailler au lever du soleil à la recherche d'oeufs, observer la traite des vaches derrière les grandes portes de l'étable et apercevoir les agneaux gambadant dans les champs. Ils adoreront soulever les rabats pour découvrir les légumes qui poussent sous terre, les petits pois dans leurs cosses vertes et repérer tous les produits vendus à la ferme, du fromage, du pain et du miel aux bonnets tricotés et aux pulls en laine d'agneau. Une introduction captivante et interactive à la vie à la ferme et à la provenance des aliments.