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#Album jeunesse

La ferme

Anna Milbourne, Olga Demidova

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Un premier documentaire à rabats pour découvrir la vie à la ferme. Un livre documentaire illustré pour les tout-petits, avec de nombreux rabats à soulever, des trous pour observer et des animaux de la ferme à repérer. Les enfants pourront jeter un coup d'oeil dans le poulailler au lever du soleil à la recherche d'oeufs, observer la traite des vaches derrière les grandes portes de l'étable et apercevoir les agneaux gambadant dans les champs. Ils adoreront soulever les rabats pour découvrir les légumes qui poussent sous terre, les petits pois dans leurs cosses vertes et repérer tous les produits vendus à la ferme, du fromage, du pain et du miel aux bonnets tricotés et aux pulls en laine d'agneau. Une introduction captivante et interactive à la vie à la ferme et à la provenance des aliments.

Par Anna Milbourne, Olga Demidova
Chez Usborne

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Auteur

Anna Milbourne, Olga Demidova

Editeur

Usborne

Genre

Livres rabats, tirettes

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La ferme

Anna Milbourne, Olga Demidova trad. Véronique Duran

Paru le 26/03/2026

14 pages

Usborne

9,95 €

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Scannez le code barre 9781806070626
9781806070626
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