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Les licornes arc-en-ciel et Le royaume enchanté

Antonia Miller, Fiona Watt

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Découvre l'univers magique de J'habille mes amies. Un livre d'autocollants rassemblant deux volumes phares de J'habille mes amies, avec plus de 550 autocollants de vêtements et d'accessoires à placer. Suis des licornes à la crinière arc-en-ciel qui galopent dans le ciel, admirent des aurores boréales, ou se reposent dans une grotte de cristal, et découvre un royaume enchanté rempli de fées et de dragons qui volent sur les arcs-en-ciel, de sirènes qui explorent un palais sous-marin, ou encore de lutins dansant dans un village de champignons géants. - Un volume double pour deux fois plus de magie - La collection d'autocollants numéro 1 , adorée des enfants - 20 pages d'autocollants dans chaque livre - 22 scènes à compléter et personnaliser - Des pages d'autocollants détachables pour une utilisation pratique - Développe la créativité , la concentration et la motricité fine - Des heures de divertissement sans écran - Idéal pour les enfants dès 5 ans - Plus de 60 titres à découvrir

Par Antonia Miller, Fiona Watt
Chez Usborne

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Auteur

Antonia Miller, Fiona Watt

Editeur

Usborne

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Les licornes arc-en-ciel et Le royaume enchanté

Antonia Miller, Fiona Watt

Paru le 26/03/2026

68 pages

Usborne

10,95 €

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Scannez le code barre 9781806070602
9781806070602
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