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Tarot de Marseille

Annelo

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Passionnée par le graphisme et l'illustration, l'artiste marseillaise Anne-Laure Schneider insuffle un souffle nouveau à ce jeu millénaire en y intégrant des clins d'oeil à la cité phocéenne. Chaque carte, minutieusement revisitée, rend hommage à l'histoire, à la culture et à l'énergie vibrante de Marseille. Ce coffret propose : - 78 cartes magnifiquement illustrées, alliant tradition et modernité, - Un livret explicatif détaillé de 144 pages, fruit d'une collaboration avec Maryline Lopez, tarologue certifiée.

Par Annelo
Chez Hachette

|

Auteur

Annelo

Editeur

Hachette

Genre

Tarots

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Tarot de Marseille

Annelo

Paru le 25/03/2026

144 pages

Hachette

30,00 €

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Scannez le code barre 9782017370420
9782017370420
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