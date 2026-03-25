Tarot de Marseille

Passionnée par le graphisme et l'illustration, l'artiste marseillaise Anne-Laure Schneider insuffle un souffle nouveau à ce jeu millénaire en y intégrant des clins d'oeil à la cité phocéenne. Chaque carte, minutieusement revisitée, rend hommage à l'histoire, à la culture et à l'énergie vibrante de Marseille. Ce coffret propose : - 78 cartes magnifiquement illustrées, alliant tradition et modernité, - Un livret explicatif détaillé de 144 pages, fruit d'une collaboration avec Maryline Lopez, tarologue certifiée.