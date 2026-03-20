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#Essais

Air Utopia

Jean-Luc Fromental

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Pour un mur abattu, combien de barrières retombées ? Cette glaciation inexorable, n'était-ce pas tout simplement la fin de la jeunesse ? Pas de chasse au tigre, pas de trafics de diamants dans ces carnets de voyage ironiques et sensibles, mais la chronique des aléas et rebuffades qui guettent à tous les coins du monde le voyageur naïf ou insuffisamment préparé. Et, en filigrane de ce trajet des désenchantements, le portrait d'une génération que ses idéaux ont longtemps protégée. Ici, Jean-Luc Fromental raconte une époque où les cartes postales n'avaient pas encore été remplacées par les selfies, mais, de New York à New Dehli, ce sont les mêmes clichés qu'il déchire avec une allégresse iconoclaste. Postface de Philippe Garnier

Par Jean-Luc Fromental
Chez Editions La Sirène

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Auteur

Jean-Luc Fromental

Editeur

Editions La Sirène

Genre

Récits de voyage

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Air Utopia

Jean-Luc Fromental

Paru le 20/03/2026

260 pages

Editions La Sirène

19,00 €

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Scannez le code barre 9782488611015
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