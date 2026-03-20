Air Utopia

Pour un mur abattu, combien de barrières retombées ? Cette glaciation inexorable, n'était-ce pas tout simplement la fin de la jeunesse ? Pas de chasse au tigre, pas de trafics de diamants dans ces carnets de voyage ironiques et sensibles, mais la chronique des aléas et rebuffades qui guettent à tous les coins du monde le voyageur naïf ou insuffisamment préparé. Et, en filigrane de ce trajet des désenchantements, le portrait d'une génération que ses idéaux ont longtemps protégée. Ici, Jean-Luc Fromental raconte une époque où les cartes postales n'avaient pas encore été remplacées par les selfies, mais, de New York à New Dehli, ce sont les mêmes clichés qu'il déchire avec une allégresse iconoclaste. Postface de Philippe Garnier