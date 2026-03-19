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782816024821

Daniel Laurent

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Un coffret ludique et pédagogique pour découvrir ou approfondir la pratique de la pêche en eau douce, pour tous les niveaux. Contient 36 cartes illustrées qui offrent des conseils pratiques et visuels pour progresser rapidement. Diverses thématiques abordées pour un coffret complet : l'anatomie du poisson pour mieux comprendre ses comportements, focus sur 21 espèces emblématiques de France, les techniques incontournables et la lecture des milieux de pêche pour maximiser vos chances de succès. En bonus : un poster pour afficher votre passion chez soi ou dans son atelier. Conçu par Daniel Laurent, auteur reconnu, compétiteur et moniteur-guide de pêche.

Par Daniel Laurent
Chez Editions Artémis

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Auteur

Daniel Laurent

Editeur

Editions Artémis

Genre

Pêche

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782816024821

Daniel Laurent

Paru le 19/03/2026

36 pages

Editions Artémis

15,90 €

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