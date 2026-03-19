Un coffret ludique et pratique pour choisir et prendre soin de ses plantes d'intérieur. Contient 36 cartes illustrées, soit 36 plantes détaillées. Chaque carte livre des conseils clairs et accessibles pour comprendre les besoins réels de ses plantes : lumière, arrosage, engrais, rempotage... Des astuces efficaces pour éviter les erreurs et comprendre les maux de ses plantes (excès d'eau, feuilles jaunies, racines à l'étroit, petits parasites...). Des informations utiles sur les plantes à éviter pour les animaux et jeunes enfants. En bonus : un poster bonus pour végétaliser son intérieur, même sans avoir la main verte !