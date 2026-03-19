Un coffret ludique et pratique pour cultiver facilement vos herbes aromatiques, que vous ayez un jardin, un balcon ou un rebord de fenêtre. Contient 36 cartes illustrées, soit 36 plantes aromatiques détaillées. Chaque carte livre des conseils pour apprendre quand semer, entretenir et récolter le basilic, thym, ciboulette, coriandre, persil et bien d'autres. Les bons gestes de culture pour obtenir des herbes savoureuses et abondantes, en pot comme en pleine terre. En bonus : des étiquettes à planter pour identifier facilement vos aromates et ne plus jamais confondre la coriandre et le persil !