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Créer et promouvoir sa boutique en ligne

Emilie Hemmer, Julien Debacker

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Un coffret de deux livres pour créer votre boutique en ligne et construire une stratégie de visibilité efficace pour développer votre activité. Créer sa boutique en ligne - Un guide complet, de l'analyse de marché à la fidélisation des clients Ce livre s'adresse à tous ceux qui souhaitent se lancer dans le e-commerce. Que vous soyez un commerçant traditionnel cherchant à diversifier vos revenus, un nouvel entrepreneur désireux de lancer sa marque ou un professionnel expérimenté prêt à explorer de nouveaux marchés, ce guide vous accompagne à chaque étape de la création ou de la refonte de votre boutique en ligne. Pour la réussir, il est important de comprendre les choix technologiques qui s'offrent à vous, mais aussi les implications en matière d'organisation du travail dans votre entreprise et de prévoir un plan de communication à la hauteur... Gagner en visibilité - 9 actions clés pour développer sa présence et conquérir son public Dans un monde où chaque entreprise lutte pour se faire entendre, la visibilité est devenue un enjeu incontournable : sans elle, il n'y a ni clients ni chiffre d'affaires. Ce livre est conçu comme un compagnon indispensable pour optimiser sa présence et se démarquer en créant un écosystème marketing performant, source de visibilité. Il s'adresse aux porteurs de projet, aux artisans, aux commerçants, aux indépendants, ainsi qu'aux TPE / PME et ce, quel que soit le niveau actuel de visibilité. En effet, son objectif est d'accompagner le raisonnement, de pousser le questionnement tout en restant opérationnel...

Par Emilie Hemmer, Julien Debacker
Chez Editions ENI

|

Auteur

Emilie Hemmer, Julien Debacker

Editeur

Editions ENI

Genre

Création de site internet

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Créer et promouvoir sa boutique en ligne

Emilie Hemmer, Julien Debacker

Paru le 18/03/2026

736 pages

Editions ENI

61,00 €

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