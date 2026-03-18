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Machine Learning et Python

Virginie Mathivet, Madjid Khichane

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Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur le Machine Learning et son implémentation avec la bibliothèque Python Sickit-Learn. 1254 pages par nos experts. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr. Un livre de la collection Expert IT Le Machine Learning et l'IA générative avec Python - De la théorie à la pratique (2e édition) Ce livre sur le Machine Learning et l'IA générative avec le langage Python permet de disposer des connaissances théoriques nécessaires pour une compréhension approfondie du Machine Learning et d'appréhender les outils techniques utiles pour mettre en pratique les concepts étudiés. L'auteur y expose des exemples concrets sur les concepts de l'apprentissage automatique. Les lecteurs avertis trouveront dans ce livre une occasion d'aller plus loin dans leur compréhension des algorithmes du Machine Learning... Un livre de la collection Expert IT Machine Learning - Implémentation en Python avec Scikit-learn (2e édition) Ce livre présente à des personnes non Data Scientists, et sans connaissances particulières en mathématiques, la méthodologie du Machine Learning, ses concepts, ses principaux algorithmes et l'implémentation de ceux-ci en Python avec Scikit-learn...

Par Virginie Mathivet, Madjid Khichane
Chez Editions ENI

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Auteur

Virginie Mathivet, Madjid Khichane

Editeur

Editions ENI

Genre

Programmation

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Machine Learning et Python

Virginie Mathivet, Madjid Khichane

Paru le 18/03/2026

1254 pages

Editions ENI

78,00 €

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Scannez le code barre 9782409053177
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