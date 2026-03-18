Diamond painting Winnie l'Ourson

Plongez dans l'univers magique de Disney avec ce coffret complet de diamond painting ! Créez un superbe tableau scintillant à l'effigie de Winnie l'Ourson en plaçant les diamants sur les zones colorées de la toile et regardez votre illustration prendre vie, diamant après diamant ! Une activité créative, relaxante et accessible à tous, idéale pour les fans de coloriages mystères et de loisirs créatifs. Dans votre kit, retrouvez : Une grande toile autocollante 30x40 cmUn stylet à deux embouts pour positionner vos diamants sur la toileDe la cire pour que les diamants collent bien au styletUn plateau pour trier et ranger vos diamantsUne multitude de diamants colorés pour faire briller votre oeuvre