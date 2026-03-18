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Oracle des Fleurs

Pharrell Arot, Camille Arot

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36 cartes pour créer chaque jour son bouquet d'intentions Tirez une carte, ou plusieurs, pour créer le bouquet qui accompagnera vos intentions. Imaginé par la fleuriste Camille Arot et le journaliste et auteur Pharrell Arot, cet oracle vous propose une relecture positive et moderne de la signification des fleurs. Créez votre bouquet, où chaque carte vous offrira une guidance quotidienne stimulante pour éclairer toutes les saisons de votre vie, avec ce qu'il faut d'humour et d'amour. Ce coffret contient : 36 cartes de fleurs photographiées au fil des saisons et un livret d'accompagnement de 96 pages.

Par Pharrell Arot, Camille Arot
Chez Hachette

|

Auteur

Pharrell Arot, Camille Arot

Editeur

Hachette

Genre

Arts divinatoires

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Oracle des Fleurs

Pharrell Arot, Camille Arot

Paru le 18/03/2026

96 pages

Hachette

25,00 €

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Scannez le code barre 9782017267607
9782017267607
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