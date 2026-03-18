Oracle des Fleurs

36 cartes pour créer chaque jour son bouquet d'intentions Tirez une carte, ou plusieurs, pour créer le bouquet qui accompagnera vos intentions. Imaginé par la fleuriste Camille Arot et le journaliste et auteur Pharrell Arot, cet oracle vous propose une relecture positive et moderne de la signification des fleurs. Créez votre bouquet, où chaque carte vous offrira une guidance quotidienne stimulante pour éclairer toutes les saisons de votre vie, avec ce qu'il faut d'humour et d'amour. Ce coffret contient : 36 cartes de fleurs photographiées au fil des saisons et un livret d'accompagnement de 96 pages.