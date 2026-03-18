Réseaux informatiques et 5G

Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur les réseaux pour une approche maîtrisée des réseaux 5G. 1098 pages par nos experts. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr. Un livre de la collection Ressources Informatiques Réseaux informatiques - Notions fondamentales (10e édition) - (Protocoles, Architectures, Réseaux sans fil...) Ce livre sur les réseaux informatiques s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux informaticiens expérimentés souhaitant mettre à jour leurs connaissances. Il offre une présentation détaillée des contextes d'accès aux réseaux d'aujourd'hui à travers des illustrations claires des composants et technologies en jeu. Des exemples concrets permettent de comprendre les systèmes d'exploitation les plus courants et les matériels associés, ainsi que des notions avancées comme la tolérance de panne, le stockage et la virtualisation... Un livre de la collection Ressources Informatiques Les réseaux 5G - Enjeux et usages d'un nouveau monde numérique La 5G est bien plus qu'une simple évolution des technologies mobiles. Elle marque une véritable révolution, promettant des débits inégalés, des connexions massives et une transformation profonde des usages numériques. Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent comprendre les enjeux, les avancées et les perspectives qu'offre la technologie 5G : étudiants en télécommunications, professionnels du secteur ou simples curieux désireux d'approfondir leurs connaissances...