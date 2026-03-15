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#Beaux livres

Gers

Jérôme Poitte

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Un beau livre illustré consacré à la découverte du département du Gers à travers ses paysages, son patrimoine et ses villages de caractère. Structuré par pays (Lomagne, Armagnac, Astarac, Ténarèze, Savès...), l'ouvrage propose une lecture fluide et accessible, mêlant histoire, architecture, nature et art de vivre. Richement illustré, il s'adresse aussi bien aux habitants qu'aux visiteurs, amateurs de patrimoine et de beaux livres régionaux. Un ouvrage durable, idéal en rayon régional, en livre cadeau ou en souvenir de territoire.

Par Jérôme Poitte
Chez Edition Un Autre Reg'Art

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Auteur

Jérôme Poitte

Editeur

Edition Un Autre Reg'Art

Genre

Midi-Pyrénées

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Gers

Jérôme Poitte

Paru le 15/03/2026

228 pages

Edition Un Autre Reg'Art

37,00 €

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Scannez le code barre 9782488862035
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