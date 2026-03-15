Un beau livre illustré consacré à la découverte du département du Gers à travers ses paysages, son patrimoine et ses villages de caractère. Structuré par pays (Lomagne, Armagnac, Astarac, Ténarèze, Savès...), l'ouvrage propose une lecture fluide et accessible, mêlant histoire, architecture, nature et art de vivre. Richement illustré, il s'adresse aussi bien aux habitants qu'aux visiteurs, amateurs de patrimoine et de beaux livres régionaux. Un ouvrage durable, idéal en rayon régional, en livre cadeau ou en souvenir de territoire.