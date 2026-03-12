Cartes zen sophrologie

Un outil simple pour retrouver équilibre et sérénité au quotidien ! Si vous souhaitez retrouver calme, clarté et équilibre au quotidien, la sophrologie est faite pour vous ! Chaque carte est une invitation à prendre un instant pour vous, à apaiser vos émotions et à vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer. Le livret vient en soutien : il vous guide pas à pas pour découvrir la sophrologie et l'intégrer simplement dans votre quotidien. Ensemble, ils forment une méthode accessible et pratique pour cultiver jour après jour un mieux-être durable. Inclus dans ce coffret : - 1 livret immersif - 50 cartes illustrées