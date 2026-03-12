Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Cartes zen yoga

Lauriane Gonzalez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pratiquez le yoga en toute simplicité, où que vous soyez ! Le yoga, bien plus qu'un sport, est une philosophie de vie qui mène au bien-être total de celui qui le pratique. Ce coffret vous propose une première approche du yoga grâce aux 50 cartes de postures illustrées et expliquées en détail au verso des cartes. Vous apprendrez alors, grâce au livret, à pratiquer des enchaînements yin pour l'apaisement et des enchaînements yang pour augmenter votre niveau d'énergie. Inclus dans ce coffret : - 1 livret avec 20 séances - 50 cartes illustrées

Par Lauriane Gonzalez
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Lauriane Gonzalez

Editeur

Merci les Livres

Genre

Yoga

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cartes zen yoga par Lauriane Gonzalez

Commenter ce livre

 

Cartes zen yoga

Lauriane Gonzalez

Paru le 12/03/2026

50 pages

Merci les Livres

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791070150009
9791070150009
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.