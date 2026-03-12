Cartes zen yoga

Pratiquez le yoga en toute simplicité, où que vous soyez ! Le yoga, bien plus qu'un sport, est une philosophie de vie qui mène au bien-être total de celui qui le pratique. Ce coffret vous propose une première approche du yoga grâce aux 50 cartes de postures illustrées et expliquées en détail au verso des cartes. Vous apprendrez alors, grâce au livret, à pratiquer des enchaînements yin pour l'apaisement et des enchaînements yang pour augmenter votre niveau d'énergie. Inclus dans ce coffret : - 1 livret avec 20 séances - 50 cartes illustrées