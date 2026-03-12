Bains de forêt est une invitation à ralentir et à se reconnecter à la nature, à travers la pratique bienfaisante du bain de forêt. Un coffret complet comprenant un livret explicatif et de belles cartes illustrées pour guider ses séances et ses méditations en plein air. Les cartes proposent des exercices sensoriels simples et poétiques pour apprendre à observer, respirer, ressentir. Une approche mêlant science, écologie et bien-être personnel, pour cultiver la sérénité au quotidien.