Bains de Forêt

Olga Terebenina, Gary Evans

ActuaLitté
Bains de forêt est une invitation à ralentir et à se reconnecter à la nature, à travers la pratique bienfaisante du bain de forêt. Un coffret complet comprenant un livret explicatif et de belles cartes illustrées pour guider ses séances et ses méditations en plein air. Les cartes proposent des exercices sensoriels simples et poétiques pour apprendre à observer, respirer, ressentir. Une approche mêlant science, écologie et bien-être personnel, pour cultiver la sérénité au quotidien.

Par Olga Terebenina, Gary Evans
Chez Editions Artémis

Auteur

Olga Terebenina, Gary Evans

Editeur

Editions Artémis

Genre

Garder la forme

Bains de Forêt

Olga Terebenina, Gary Evans trad. Françoise Fortoul

Paru le 12/03/2026

64 pages

Editions Artémis

24,95 €

9782816024814
© Notice établie par ORB
