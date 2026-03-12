Inscription
#Roman francophone

Peut-être le vent

Arthur Blanc

Peut-être le vent est un recueil de poésie contemporaine polyphonique qui rassemble deux itinéraires qui s'entrelacent entre la balade et la course, la patience et l'essoufflement, entre le bruit du vent agitant les feuilles, les branches, l'accélération du pouls et l'amplitude pulmonaire. La forme des poèmes vient épouser cette tension en alliant la concentration du sens et l'espacement des vers dans une volonté de créer un espace poétique et une temporalité de lecture propres. Peut-être le vent ouvre deux chemins qui partagent des ramifications communes, qui peuvent être parcourus du même pas mais demandent une cadence intimement liée aux images qu'ils déploientA : du calme à la violence, de la marche à la course, du travail du bois au feu crépitant.

Par Arthur Blanc
Chez Editions des Compagnons d'humanité

|

Auteur

Arthur Blanc

Editeur

Editions des Compagnons d'humanité

Genre

Poésie

Peut-être le vent

Arthur Blanc

Paru le 24/03/2026

106 pages

Editions des Compagnons d'humanité

16,00 €

9782493296498
