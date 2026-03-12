Inscription
#Roman jeunesse

Chevalier : mode d'emploi

Sam Taplin, Ian McNee

ActuaLitté
Un petit guide pour tout savoir pour être un parfait chevalier. Voici le guide ultime de l'apprenti-chevalier. Il contient tout ce que tu dois savoir sur le Moyen-Age : des sièges et du maniement de l'épée aux festins et aux combats, en passant par l'équipement essentiel et les tournois. Ecrit dans un style animé, accessible et plein d'humour, et rempli de détails historiques variés, ce livre est une manière ludique et amusante de découvrir l'histoire médiévale et la vie des chevaliers.

Par Sam Taplin, Ian McNee
Chez Usborne

|

Auteur

Sam Taplin, Ian McNee

Editeur

Usborne

Genre

Moyen Age et châteaux forts

Chevalier : mode d'emploi

Sam Taplin, Ian McNee trad. Claire Lefebvre

Paru le 12/03/2026

128 pages

Usborne

9,95 €

9781806070428
© Notice établie par ORB
