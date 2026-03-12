Chevalier : mode d'emploi

Un petit guide pour tout savoir pour être un parfait chevalier. Voici le guide ultime de l'apprenti-chevalier. Il contient tout ce que tu dois savoir sur le Moyen-Age : des sièges et du maniement de l'épée aux festins et aux combats, en passant par l'équipement essentiel et les tournois. Ecrit dans un style animé, accessible et plein d'humour, et rempli de détails historiques variés, ce livre est une manière ludique et amusante de découvrir l'histoire médiévale et la vie des chevaliers.