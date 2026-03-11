Plantes guérisseuses

Découvrez 50 cartes botaniques pour en apprendre plus sur les plantes qui vous entourent ! Magnifiquement illustrée avec des gravures d'Elizabeth Blackwell, herboriste pionnière du XVIIIe siècle, cette collection est accompagnée d'un livret détaillant son travail ainsi que celui du célèbre Chelsea Physic Garden, situé à Londres. Plongez dans les secrets de guérison des plantes du monde entier. Un cadeau idéal pour toute personne intéressée par l'art botanique ou les vertus médicinales des plantes.