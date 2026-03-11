Inscription
#Essais

Plantes guérisseuses

Elizabeth Blackwell

ActuaLitté
Découvrez 50 cartes botaniques pour en apprendre plus sur les plantes qui vous entourent ! Magnifiquement illustrée avec des gravures d'Elizabeth Blackwell, herboriste pionnière du XVIIIe siècle, cette collection est accompagnée d'un livret détaillant son travail ainsi que celui du célèbre Chelsea Physic Garden, situé à Londres. Plongez dans les secrets de guérison des plantes du monde entier. Un cadeau idéal pour toute personne intéressée par l'art botanique ou les vertus médicinales des plantes.

Par Elizabeth Blackwell
Chez Hachette

|

Auteur

Elizabeth Blackwell

Editeur

Hachette

Genre

Phytothérapie

Plantes guérisseuses

Elizabeth Blackwell

Paru le 11/03/2026

18 pages

Hachette

22,90 €

9782017342649
