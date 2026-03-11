Le Bourge et la Cagole Tome 6

Depuis que Yuriko a appris que Manatsu avait des nausées, elle craint que sa belle-fille ne soit enceinte. Face à ce péril sans précédent, la marâtre ne compte pas rester sans rien faire ! Elle doit confirmer ses soupçons sans éveiller ceux de la principale intéressée. Mais son comportement intrusif ne manque pas d'inquiéter Manatsu... Avec la générosité et le dynamisme qu'on lui connaît, Natsumi Aida imagine une comédie sur fond de lutte des classes. Avec ses personnages refusant de se conformer aux conventions sociales, nul doute que Le Bourge et la Cagole saura vous faire rire !