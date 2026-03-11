Inscription
#Manga

Le Bourge et la Cagole Tome 6

Natsumi Aida

Depuis que Yuriko a appris que Manatsu avait des nausées, elle craint que sa belle-fille ne soit enceinte. Face à ce péril sans précédent, la marâtre ne compte pas rester sans rien faire ! Elle doit confirmer ses soupçons sans éveiller ceux de la principale intéressée. Mais son comportement intrusif ne manque pas d'inquiéter Manatsu... Avec la générosité et le dynamisme qu'on lui connaît, Natsumi Aida imagine une comédie sur fond de lutte des classes. Avec ses personnages refusant de se conformer aux conventions sociales, nul doute que Le Bourge et la Cagole saura vous faire rire !

Par Natsumi Aida
Chez Akata

|

Auteur

Natsumi Aida

Editeur

Akata

Genre

Josei/femme

Le Bourge et la Cagole Tome 6

Natsumi Aida trad. David Pollet

Paru le 11/03/2026

156 pages

Akata

8,05 €

Lire un extrait
Scannez le code barre 9782385691967
9782385691967
© Notice établie par ORB
plus d'informations

