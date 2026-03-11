You Are So Cute Tome 5

Depuis le festival du lycée, Sudaka s'entend mieux avec ses camarades de classe, ce qui ravit Nana ! Toutefois, il semblerait qu'il y ait une certaine tension entre son petit ami et son ami d'enfance, Kida... Et pour ne rien arranger, la mère de Nana a découvert qu'elle sortait avec Sudaka, et exige de le rencontrer, persuadée qu'un voyou comme lui ne peut causer que des problèmes à sa fille. Il y a de l'orage dans l'air... Je vais tout faire pour que ta mère m'accepte ! You Are So Cute est une adorable comédie romantique mettant en scène un duo improbable ! Sous la plume enjouée d'Akari Hatta, découvrez le quotidien mouvementé d'une lycéenne ingénue et d'un voyou au grand coeur !