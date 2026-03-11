Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Manga

You Are So Cute Tome 5

Akari Hatta

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis le festival du lycée, Sudaka s'entend mieux avec ses camarades de classe, ce qui ravit Nana ! Toutefois, il semblerait qu'il y ait une certaine tension entre son petit ami et son ami d'enfance, Kida... Et pour ne rien arranger, la mère de Nana a découvert qu'elle sortait avec Sudaka, et exige de le rencontrer, persuadée qu'un voyou comme lui ne peut causer que des problèmes à sa fille. Il y a de l'orage dans l'air... Je vais tout faire pour que ta mère m'accepte ! You Are So Cute est une adorable comédie romantique mettant en scène un duo improbable ! Sous la plume enjouée d'Akari Hatta, découvrez le quotidien mouvementé d'une lycéenne ingénue et d'un voyou au grand coeur !

Par Akari Hatta
Chez Akata

|

Auteur

Akari Hatta

Editeur

Akata

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur You Are So Cute Tome 5 par Akari Hatta

Commenter ce livre

 

You Are So Cute Tome 5

Akari Hatta trad. Jocelin Meunier

Paru le 11/03/2026

176 pages

Akata

7,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385691615
9782385691615
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.