Salade de bruits

Ce livre est une invitation à faire " musique " ensemble, à créer du lien entre son, forme et couleur, goût et texture. Fanny Pageaud a développé un vocabulaire graphique tentant de traduire des sons et des sensations gustatives par des formes et des couleurs. On retrouve les marqueurs graphiques d'une salade de fruits, mais il s'agit d'une partition-recette où les enfants apprendront facilement des sons-ingrédients. La superposition des papiers découpés reprend l'univers d'une salade de fruits dans laquelle des morceaux de diverses matières et goûts s'accumulent et se chevauchent.