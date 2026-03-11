Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Album jeunesse

Salade de bruits

Fanny Pageaud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre est une invitation à faire " musique " ensemble, à créer du lien entre son, forme et couleur, goût et texture. Fanny Pageaud a développé un vocabulaire graphique tentant de traduire des sons et des sensations gustatives par des formes et des couleurs. On retrouve les marqueurs graphiques d'une salade de fruits, mais il s'agit d'une partition-recette où les enfants apprendront facilement des sons-ingrédients. La superposition des papiers découpés reprend l'univers d'une salade de fruits dans laquelle des morceaux de diverses matières et goûts s'accumulent et se chevauchent.

Par Fanny Pageaud
Chez A pas de loups

|

Auteur

Fanny Pageaud

Editeur

A pas de loups

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Salade de bruits par Fanny Pageaud

Commenter ce livre

 

Salade de bruits

Fanny Pageaud

Paru le 11/03/2026

56 pages

A pas de loups

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782931273258
9782931273258
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.