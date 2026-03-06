Afin d'apprivoiser l'incertitude de notre temps, Mathieu Bélisle suit le fil de l'histoire de l'humanité à la recherche de ce qu'a été, et de ce que devrait être encore, notre rapport à l'espoir. Parce que si l'espoir est aussi vital que l'air que nous respirons, à trop espérer, nous risquons de tomber dans le désespoir, ou pire, dans l'apathie. De la découverte du feu à l'avènement de Trump, en passant par la Grèce antique, les religions monothéistes et les mouvements révolutionnaires, Une brève histoire de l'espoir offre un panorama saisissant des réflexions littéraires et philosophiques qui ont marqué l'aventure humaine. En ces temps troubles, ce texte en fragments aussi accessible qu'érudit rappelle que le pire n'est pas inéluctable, et que notre tâche est d'imaginer la suite plutôt que de craindre la fin.