Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Une brève histoire de l'espoir

Mathieu Bélisle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Afin d'apprivoiser l'incertitude de notre temps, Mathieu Bélisle suit le fil de l'histoire de l'humanité à la recherche de ce qu'a été, et de ce que devrait être encore, notre rapport à l'espoir. Parce que si l'espoir est aussi vital que l'air que nous respirons, à trop espérer, nous risquons de tomber dans le désespoir, ou pire, dans l'apathie. De la découverte du feu à l'avènement de Trump, en passant par la Grèce antique, les religions monothéistes et les mouvements révolutionnaires, Une brève histoire de l'espoir offre un panorama saisissant des réflexions littéraires et philosophiques qui ont marqué l'aventure humaine. En ces temps troubles, ce texte en fragments aussi accessible qu'érudit rappelle que le pire n'est pas inéluctable, et que notre tâche est d'imaginer la suite plutôt que de craindre la fin.

Par Mathieu Bélisle
Chez Lux Editeur

|

Auteur

Mathieu Bélisle

Editeur

Lux Editeur

Genre

Histoire des idées politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une brève histoire de l'espoir par Mathieu Bélisle

Commenter ce livre

 

Une brève histoire de l'espoir

Mathieu Bélisle

Paru le 06/03/2026

184 pages

Lux Editeur

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782898332296
9782898332296
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.