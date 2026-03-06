Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Traité de la petite bonté

Mélikah Abdelmoumen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le coeur battant de l'histoire n'est pas l'affrontement titanesque du Bien contre le Mal, écrit Vassili Grossman dans Vie et destin, c'est plutôt l'assaut désespéré du mal contre la minuscule graine d'humanité qu'aucune guerre ni aucune violence n'a su pulvériser. Ce livre raconte l'histoire d'une amitié entre Mélikah Abdelmoumen, une Gadji (une "non-Rom"), et des membres de la communauté tsigane de Lyon qu'elle côtoie depuis des années. Parmi eux, la jeune Florina et sa famille. Le récit décrit la violence qui s'exerce à l'encontre des habitants des bidonvilles et narre les combats et les errances de marginaux aussi démunis que débrouillards, astucieux que généreux. Il rend hommage à toute la constellation de personnes anonymes qui, de mille façons, refusent de laisser quiconque à l'abandon et contribuent ainsi à entretenir ce minuscule grain d'humanité sans lequel nous serions perdus. Il ressort de ce texte une réflexion parfois dure sur l'entraide, un portrait intime du peuple tsigane, et surtout, une défense et illustration de la force irréductible de la petite bonté.

Par Mélikah Abdelmoumen
Chez Lux Editeur

|

Auteur

Mélikah Abdelmoumen

Editeur

Lux Editeur

Genre

Histoire des idées politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Traité de la petite bonté par Mélikah Abdelmoumen

Commenter ce livre

 

Traité de la petite bonté

Mélikah Abdelmoumen

Paru le 06/03/2026

200 pages

Lux Editeur

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782898332418
9782898332418
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.