Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
Les Lumières de l'intuition

Céline Tran, Alex Pereira

Quand le doute s'installe ou lorsque vous hésitez entre plusieurs directions, ces 60 cartes vous invitent à renouer avec votre sagesse intuitive et à accueillir les messages que l'Univers vous envoie. Chacune d'entre elles vous aidera à vous reconnecter à votre coeur et vous apportera un éclairage juste pour comprendre ce que vous vivez, débloquer une situation ou prendre une décision. A la fois doux et puissant, cet oracle vous apprendra à écouter vos ressentis et deviendra une véritable boussole intérieure pour avancer avec confiance et clarté. Alors, faites-vous confiance, et écoutez la voix de votre intuition !

Chez Good mood dealer by Exergue

Paru le 19/03/2026

27,00 €

9782385781743
