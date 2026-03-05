Les Lumières de l'intuition

Quand le doute s'installe ou lorsque vous hésitez entre plusieurs directions, ces 60 cartes vous invitent à renouer avec votre sagesse intuitive et à accueillir les messages que l'Univers vous envoie. Chacune d'entre elles vous aidera à vous reconnecter à votre coeur et vous apportera un éclairage juste pour comprendre ce que vous vivez, débloquer une situation ou prendre une décision. A la fois doux et puissant, cet oracle vous apprendra à écouter vos ressentis et deviendra une véritable boussole intérieure pour avancer avec confiance et clarté. Alors, faites-vous confiance, et écoutez la voix de votre intuition !