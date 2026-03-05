Inscription
#Essais

Le Tarot de la Femme Divine

Ma Deva Padma

ActuaLitté
Alors que nous sortons d'un ordre du vieux monde épuisé, accablé par le poids du yang agressif, la domination masculine, le Tarot de la Femme Divine aide à corriger ce déséquilibre en illuminant un chemin vers les principes féminins divins de respect, d'éducation et de paix intérieure, quel que soit notre genre. A chaque souffle que nous prenons, ainsi va le monde que nous créons. Réalisé par Ma Deva Padma, artiste et autorité mondialement reconnue dans le domaine du tarot, Le Tarot de la Femme divine vous accompagne dans votre transition vers le coeur de l'être, loin d'un monde ancien et épuisé. Grâce à ses 78 cartes magnifiquement illustrées, cet oracle se concentre sur des thèmes universels en remplaçant les arcanes majeurs et mineurs par les suites Esprit, Terre, Feu, Air et Eau, et en incorporant des citations de visionnaires contemporains et de gardiens de la sagesse. Adeptes et débutants trouveront dans Le Tarot de la Femme divine un outil de divination précieux et des clés de compréhension. Conçu avec amour pour encourager l'équilibre, l'introspection ainsi que la croissance psychologique et spirituelle pour tous, cet oracle vous aidera à vous ouvrir à de nouvelles perspectives et à une meilleure conscience de vous-même. La Femme divine est là, et elle est en chacun de nous.

Par Ma Deva Padma
Chez Editions Véga

|

Auteur

Ma Deva Padma

Editeur

Editions Véga

Genre

Tarots

Le Tarot de la Femme Divine

Ma Deva Padma

Paru le 26/03/2026

232 pages

Editions Véga

28,00 €

ActuaLitté
9782381354613
