La collection Bruyas du musée Fabre de Montpellier

Ce catalogue raisonné de la collection Alfred Bruyas, est publié à l'occasion du bicentenaire de la naissance de cet exceptionnel mécène, né à Montpellier en 1821, collectionneur, et bienfaiteur du musée Fabre. La contribution de Bruyas fut en effet décisive pour constituer le fonds de peinture et de dessins du 19e siècle du musée Fabre. Des oeuvres aussi célèbres que les tableaux de Géricault, Delacroix, Courbet, Rousseau, Cabanel, font la célébrité du musée Fabre comme de ce collectionneur au niveau international. Cet ouvrage est la toute première publication proposant une vision exhaustive de cette riche collection, dont de nombreuses oeuvres demeurent aujourd'hui méconnues. Il contribuera à affermir la célébrité du musée aussi bien dans le monde de la recherche qu'auprès du grand public.