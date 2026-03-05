Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

La collection Bruyas du musée Fabre de Montpellier

Michel Hilaire, Pierre Stépanoff

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce catalogue raisonné de la collection Alfred Bruyas, est publié à l'occasion du bicentenaire de la naissance de cet exceptionnel mécène, né à Montpellier en 1821, collectionneur, et bienfaiteur du musée Fabre. La contribution de Bruyas fut en effet décisive pour constituer le fonds de peinture et de dessins du 19e siècle du musée Fabre. Des oeuvres aussi célèbres que les tableaux de Géricault, Delacroix, Courbet, Rousseau, Cabanel, font la célébrité du musée Fabre comme de ce collectionneur au niveau international. Cet ouvrage est la toute première publication proposant une vision exhaustive de cette riche collection, dont de nombreuses oeuvres demeurent aujourd'hui méconnues. Il contribuera à affermir la célébrité du musée aussi bien dans le monde de la recherche qu'auprès du grand public.

Par Michel Hilaire, Pierre Stépanoff
Chez Editions Sans Egal

|

Auteur

Michel Hilaire, Pierre Stépanoff

Editeur

Editions Sans Egal

Genre

Musées français

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La collection Bruyas du musée Fabre de Montpellier par Michel Hilaire, Pierre Stépanoff

Commenter ce livre

 

La collection Bruyas du musée Fabre de Montpellier

Michel Hilaire, Pierre Stépanoff

Paru le 05/03/2026

864 pages

Editions Sans Egal

59,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488664103
9782488664103
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.