Le Tarot de Malou

ECOUTE TA GUIDANCE INTERIEURE ET OUVRE LA PORTE DE TES CONNEXIONS SUBTILES Véritable compagnon de route, ce tarot de 78 cartes magnifiquement illustrées t'aidera à avancer dans ta quête de mieux-être. Que ce soit pour obtenir une réponse claire à une question précise ou pour recevoir une guidance plus ouverte, propice à la réflexion et à la prise de conscience, il t'accompagnera dans ton évolution émotionnelle et spirituelle. Grâce au livre d'accompagnement, tu pourras interpréter chaque carte avec simplicité et profondeur pour avancer à ton rythme vers plus d'alignement, de confiance et de joie. Ce coffret contient : - Un livre de 288 pages tout en couleurs. - 78 cartes divinatoires. - Un sac satiné pour les protéger.