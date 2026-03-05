Inscription
Le Tarot de Malou

Wild Amanda, Marie-louise Albert

ECOUTE TA GUIDANCE INTERIEURE ET OUVRE LA PORTE DE TES CONNEXIONS SUBTILES Véritable compagnon de route, ce tarot de 78 cartes magnifiquement illustrées t'aidera à avancer dans ta quête de mieux-être. Que ce soit pour obtenir une réponse claire à une question précise ou pour recevoir une guidance plus ouverte, propice à la réflexion et à la prise de conscience, il t'accompagnera dans ton évolution émotionnelle et spirituelle. Grâce au livre d'accompagnement, tu pourras interpréter chaque carte avec simplicité et profondeur pour avancer à ton rythme vers plus d'alignement, de confiance et de joie. Ce coffret contient : - Un livre de 288 pages tout en couleurs. - 78 cartes divinatoires. - Un sac satiné pour les protéger.

Par Wild Amanda, Marie-louise Albert
Chez Exergue

Auteur

Wild Amanda, Marie-louise Albert

Editeur

Exergue

Genre

Tarots

Le Tarot de Malou

Wild Amanda, Marie-louise Albert

Paru le 19/03/2026

288 pages

Exergue

28,00 €

9782385383107
