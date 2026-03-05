Les animaux de la ferme

Un livre magnétique sur le thème de la ferme avec 12 aimants à placer. Qui a pondu un oeuf ou broute dans le verger ? Qui hennit dans le pré ? Le caneton a perdu sa maman, peux-tu la retrouver ? Les enfants s'amuseront pendant des heures à animer les scènes de ce livre magnétique, grâce 12 aimants d'animaux de la ferme à placer , dont une vache et son veau, un cochon et son porcelet, une poule et ses poussins, un mouton et son agneau, mais aussi, un poney, un canard, une chèvre, un chien et un chat. Ils adoreront placer les animaux où ils le souhaitent pour remplir les 5 scènes colorées , puis les déplacer pour créer leur propre histoire, avant de les ranger et de tout recommencer. dès 3 ans