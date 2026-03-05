Inscription
#Beaux livres

Les animaux de la ferme

Gareth Williams, Kristie Pickersgill

Un livre magnétique sur le thème de la ferme avec 12 aimants à placer. Qui a pondu un oeuf ou broute dans le verger ? Qui hennit dans le pré ? Le caneton a perdu sa maman, peux-tu la retrouver ? Les enfants s'amuseront pendant des heures à animer les scènes de ce livre magnétique, grâce 12 aimants d'animaux de la ferme à placer , dont une vache et son veau, un cochon et son porcelet, une poule et ses poussins, un mouton et son agneau, mais aussi, un poney, un canard, une chèvre, un chien et un chat. Ils adoreront placer les animaux où ils le souhaitent pour remplir les 5 scènes colorées , puis les déplacer pour créer leur propre histoire, avant de les ranger et de tout recommencer. dès 3 ans

|

Auteur

Editeur

Genre

Livres-jeux

Retrouver tous les articles sur Les animaux de la ferme par Gareth Williams, Kristie Pickersgill

Commenter ce livre

 

Paru le 19/03/2026

10 pages

9,95 €

9781806070381
