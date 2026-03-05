L'Oracle de Barachiel et des anges de la chance

Un oracle de guidance christique pour attirer les forces attractives et positives qui se présentent à vous ! Le nom de l'archange Barachiel vient du mot baraka , qui signifie " la chance et la bénédiction de Dieu ". Grâce aux 50 cartes magnifiquement illustrées et au livre de 184 pages, vous apprendrez à identifier et à nourrir les aspects de votre vie qui demandent " un petit coup de pouce " pour s'épanouir. Comme tous les êtres de lumière, les maîtres spirituels, les guides, les élémentaux et les anges qui agissent dans le domaine de la chance et de l'abondance sont dans la fréquence, la vibration et l'énergie de Barachiel, il vous suffit d'activer cette fréquence pour déployer tout votre potentiel.