L'Oracle du masculin sacré

Christabel Jessica

ActuaLitté
Plongez au coeur du masculin sacré - ; une puissance prête à s'éveiller en chacun de vous. Cet oracle vous invite à rencontrer l'énergie masculine divine, celle qui protège, agit et crée en équilibre avec le féminin sacré. A travers des cartes inspirées de mythologies venues des quatre coins du monde - ; de Shiva à Eros, d'Horus à Thor - ; il vous révèle des enseignements profonds et universels, destinés à rééquilibrer le masculin et le féminin en vous, pour retrouver l'harmonie intérieure. Incarnez pleinement le masculin sacré et libérez toutes les parties refoulées de votre pouvoir.

Par Christabel Jessica
Chez Medicis Edition

Auteur

Christabel Jessica

Editeur

Medicis Edition

Genre

Arts divinatoires

L'Oracle du masculin sacré

Christabel Jessica

Paru le 05/03/2026

168 pages

Medicis Edition

26,00 €

ActuaLitté
9782385000714
© Notice établie par ORB
