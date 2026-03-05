L'Oracle du masculin sacré

Plongez au coeur du masculin sacré - ; une puissance prête à s'éveiller en chacun de vous. Cet oracle vous invite à rencontrer l'énergie masculine divine, celle qui protège, agit et crée en équilibre avec le féminin sacré. A travers des cartes inspirées de mythologies venues des quatre coins du monde - ; de Shiva à Eros, d'Horus à Thor - ; il vous révèle des enseignements profonds et universels, destinés à rééquilibrer le masculin et le féminin en vous, pour retrouver l'harmonie intérieure. Incarnez pleinement le masculin sacré et libérez toutes les parties refoulées de votre pouvoir.