Messages de vos anges gardiens

Un tarot de 78 cartes pour communiquer avec ses anges gardiens et recevoir leurs messages personnels et bienveillants. Vos anges gardiens sont toujours à vos côtés ! Les anges gardiens sont des messagers du Divin dont le seul objectif est de vous aider à " traverser " la vie avec confiance pour vous réaliser pleinement. Ils vous aiment d'un amour inconditionnel et ne vous jugent jamais - ce n'est pas leur rôle. Ce tarot de 78 cartes magnifiquement illustrées par l'artiste Dan Craig a été créé pour tous ceux qui souhaitent comprendre les signes que nous envoie le Ciel chaque jour. Riche en symboles, il vous permettra d'obtenir des conseils pertinents pour vous-même et les autres. Grâce au livre explicatif de 220 pages, vous pourrez interpréter les messages facilement et recevoir une guidance éclairante.