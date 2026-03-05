Inscription
Messages de vos anges gardiens

Radleigh Valentine, Matthew Palizay

Un tarot de 78 cartes pour communiquer avec ses anges gardiens et recevoir leurs messages personnels et bienveillants. Vos anges gardiens sont toujours à vos côtés ! Les anges gardiens sont des messagers du Divin dont le seul objectif est de vous aider à " traverser " la vie avec confiance pour vous réaliser pleinement. Ils vous aiment d'un amour inconditionnel et ne vous jugent jamais - ce n'est pas leur rôle. Ce tarot de 78 cartes magnifiquement illustrées par l'artiste Dan Craig a été créé pour tous ceux qui souhaitent comprendre les signes que nous envoie le Ciel chaque jour. Riche en symboles, il vous permettra d'obtenir des conseils pertinents pour vous-même et les autres. Grâce au livre explicatif de 220 pages, vous pourrez interpréter les messages facilement et recevoir une guidance éclairante.

Genre

Tarots

Messages de vos anges gardiens

Radleigh Valentine, Matthew Palizay trad. Véronique Dumont

Paru le 12/03/2026

218 pages

26,00 €

9782361889456
