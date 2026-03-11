Inscription
#Roman étranger

Eclaircie

Carys Davies

1843. Ivar, le dernier habitant d'une île perdue au large de l'Ecosse, mène une vie solitaire et paisible, jusqu'au jour où il trouve sur la plage, au pied d'une falaise, un homme inconscient. Le nouveau venu se nomme John Ferguson, pasteur sans le sou envoyé pour chasser Ivar de ces terres et libérer ainsi des hectares de pâturage pour des troupeaux de moutons. Ne se doutant pas des intentions de l'inconnu, Ivar lui fait une place dans sa maison et, bien que les deux hommes ne parlent pas la même langue, un lien fragile se tisse peu à peu entre eux. Carys Davies est une auteure britannique. Ses deux précédents romans, West et Le Voyage de Hilary Byrd ont été de beaux succès.

Par Carys Davies
Chez Editions de la Loupe

|

Auteur

Carys Davies

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Littérature anglo-saxonne

Eclaircie

Carys Davies trad. David Fauquemberg

Paru le 18/03/2026

414 pages

Editions de la Loupe

24,00 €

9782382993392
