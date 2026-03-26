Dieu a tout changé

Gwendal Rozier ne s'est jamais contenté de réponses faciles. Sa soif de vérité l'a conduit à explorer fébrilement divers chemins spirituels et à s'engager dans des causes exigeantes, le laissant épuisé. Dans une rencontre progressive avec le Seigneur, il a découvert son identité unifiée d'enfant de Dieu. Il relit ici l'action de Dieu dans différents épisodes de sa vie et transmet l'expérience d'un Dieu qui vient le rejoindre dans ses errances. Son témoignage est entrecoupé de lettres adressées à ses proches. Avec un ton direct et une portée universelle, il pose un regard chrétien sur la croissance dans la foi, l'attrait pour l'ésotérisme, l'écologie, le rapport entre le christianisme et l'islam, l'exercice des charismesâ¦ Ses conclusions dressent le même constat : Dieu vient nous sauver, Dieu peut tout changer. Gwendal Rozier est marié et père de famille. II habite à Rouen.