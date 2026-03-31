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Histoire, Economie & Société N° 1/2026

Collectif, Armand Colin

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Fondée en 1982, Histoire, Economie & Société est une revue généraliste d'histoire, centrée sur les périodes moderne (XVIe-XVIIIe siècle) et contemporaine (XIXe-XXIe siècle). Elle est ouverte à tous les courants et tous les champs de l'histoire. Ses quatre livraisons annuelles alternent les dossiers thématiques et les numéros de varia et abordent un vaste ensemble de sujets, en particulier, mais non exclusivement, l'histoire des groupes et des acteurs sociaux, les questions économiques, l'histoire religieuse ou encore l'histoire politique et des relations internationales. Histoire, Economie & Société publie des articles concernant majoritairement la France et l'Europe mais aussi les autres grandes aires culturelles et elle s'intéresse à l'histoire des mondialisations depuis l'époque moderne. Elle se veut, en particulier, un lieu de rencontre entre l'historiographie française et les historiographies étrangères et ouvre largement ses colonnes à des historiens non francophones dont les articles paraissent traduits.

Par Collectif, Armand Colin
Chez Armand Colin

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Auteur

Collectif, Armand Colin

Editeur

Armand Colin

Genre

Généralités

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Histoire, Economie & Société N° 1/2026

Collectif, Armand Colin

Paru le 03/03/2026

118 pages

Armand Colin

18,00 €

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Scannez le code barre 9782200936648
9782200936648
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