Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

La Maison des Braises

K.A. Linde, K. A. Linde

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'étincelle de la révolte couve sous les cendres du passé. Kerrigan Argon est revenue de la terre des dieux sans rien d'autre que Fordham et le bracelet de sa mère. A présent, elle doit sauver le monde. Relégués au rang de citoyens de troisième ordre, les Demi-Faes et les humains disparaissent en masse. Et les Masques Rouges, l'organisation extrémiste désormais à la tête de la Société, sont derrière tout cela. Seule Kerrigan peut les arrêter. Mais une étincelle suffira-t-elle à rallumer les braises de la révolution ? #HéroïneBadass #Fae #Révolution

Par K.A. Linde, K. A. Linde
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

K.A. Linde, K. A. Linde

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Maison des Braises par K.A. Linde, K. A. Linde

Commenter ce livre

 

La Maison des Braises

K.A. Linde, K. A. Linde

Paru le 30/03/2026

528 pages

MXM Bookmark

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038144866
9791038144866
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.