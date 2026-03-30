La Maison des Braises

L'étincelle de la révolte couve sous les cendres du passé. Kerrigan Argon est revenue de la terre des dieux sans rien d'autre que Fordham et le bracelet de sa mère. A présent, elle doit sauver le monde. Relégués au rang de citoyens de troisième ordre, les Demi-Faes et les humains disparaissent en masse. Et les Masques Rouges, l'organisation extrémiste désormais à la tête de la Société, sont derrière tout cela. Seule Kerrigan peut les arrêter. Mais une étincelle suffira-t-elle à rallumer les braises de la révolution ? #HéroïneBadass #Fae #Révolution