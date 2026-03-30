Les ruines du château

Portia est prête à tout pour sauver sa soeur, même à voyager dans le temps. Après avoir passé sa vie à soigner tous les maux de sa petite soeur Miranda, Portia Hastings doit maintenant passer du XIXe au XVIIIe siècle pour lui porter secours. Et le voyage s'avère mouvementé ! Entre un guet-apens, une attaque au couteau et la découverte d'un château hanté et de son propriétaire coléreux et désargenté, Portia comprend vite que son séjour à cette époque ne sera pas de tout repos. Malgré tout, la jeune femme accepte d'aider le comte désespéré à trouver une fiancée fortunée tout en continuant à chercher sa soeur. C'est compter sans le fantôme qui semble prêt à tout pour l'en empêcher... #VoyageDansLeTemps #ProximitéForcée #Mystère