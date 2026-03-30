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Les ruines du château

Kelley Armstrong

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Portia est prête à tout pour sauver sa soeur, même à voyager dans le temps. Après avoir passé sa vie à soigner tous les maux de sa petite soeur Miranda, Portia Hastings doit maintenant passer du XIXe au XVIIIe siècle pour lui porter secours. Et le voyage s'avère mouvementé ! Entre un guet-apens, une attaque au couteau et la découverte d'un château hanté et de son propriétaire coléreux et désargenté, Portia comprend vite que son séjour à cette époque ne sera pas de tout repos. Malgré tout, la jeune femme accepte d'aider le comte désespéré à trouver une fiancée fortunée tout en continuant à chercher sa soeur. C'est compter sans le fantôme qui semble prêt à tout pour l'en empêcher... #VoyageDansLeTemps #ProximitéForcée #Mystère

Par Kelley Armstrong
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Kelley Armstrong

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

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Les ruines du château

Kelley Armstrong

Paru le 30/03/2026

400 pages

MXM Bookmark

23,00 €

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Scannez le code barre 9791038146204
9791038146204
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