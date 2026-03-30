Dioramaths - La résolution de problèmes avec Tiko

Ce Dioramaths est conçu pour faire entrer les enfants dans la résolution de problèmes avec l'histoire du singe Tiko et de son amie Kali. Entrer dans la résolution de problèmes par l'écoute d'une histoire ! Les situations-problèmes mathématisées à partir de l'album mettent en jeu les quantités jusqu'à 3 (ou 4), dans des problèmes d'ajout, de réunion et de retrait. La clé des Dioramaths , c'est de faire appel à la lecture plaisir pour stimuler la curiosité, le goût de manipuler et de chercher. L'album est le point de départ de l'aventure qui mène tout naturellement les enfants à résoudre des problèmes mathématiques. COMPETENCES DEVELOPPEES Ecouter une histoire puis un énoncé mathématisé basé sur l'histoire. Consolider les apprentissages mathématiques (construction des nombres, calcul). Résoudre des problèmes de parties-tout. Construire et utiliser la droite numérique. Développer le langage mathématique et le plaisir de chercher et de manipuler.