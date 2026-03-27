Après Trente ans et des poussières, le rêve américain s'évanouit : McInerney analyse la haute société de Manhattan. Deux enfants, des amis célèbres, une bonne situation, un loft à Manhattan : Corrine et Russell ont tout pour être heureux. Ce parfait exemple du rêve américain est soudain brisé par l'onde de choc de l'après 11-Septembre. Les espoirs, les convictions, les sentiments, le fric, le toc et le chic, tout est remis en cause - et désormais, tout peut arriver. "McInerney réussit le premier chef-d'oeuvre de l'après, quand tout ce qui brillait dans Manhattan fut recouvert d'un voile noir". LE POINT Jay McInerney vit à New York. Il est l'un des auteurs incontournables de la nouvelle génération américaine. Après Trente ans et des poussières, les personnages de La Belle Vie reviennent dans Les Jours enfuis, également disponible chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Agnès Desarthe