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En radeau sur l'Orénoque

Jules Crevaux

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En 1881, Jules Crevaux entreprend la première traversée du bassin de l'Orénoque, depuis la cordillère des Andes jusqu'aux bouches de l'Amazone. Accompagné de son ami Lejanne et de son guide Apatou, il parcourt 2 000 kilomètres dans l'une des forêts les plus impénétrables du globe : à pied, sur des radeaux de fortune ou des pirogues rudimentaires. Une fantastique traversée de l'Amazonie qui peut encore nous être utile par ce qu'elle dit de la volonté humaine. Jules Nicolas Crevaux , né en 1847, était médecin militaire. Entré dans la légende de l'exploration par ses découvertes de l'intérieur de la Guyane, il a été tué en avril 1882 sur les bords du Río Pilcomayo, en Argentine. "Crevaux est admirable. Comme explorateur, comme aventurier. Mais tout autant comme conteur de ses propres exploits". Le Figaro

Par Jules Crevaux
Chez Points

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Auteur

Jules Crevaux

Editeur

Points

Genre

Récits de voyage

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En radeau sur l'Orénoque

Jules Crevaux

Paru le 27/03/2026

224 pages

Points

8,40 €

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Scannez le code barre 9791041417667
9791041417667
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