Un tour de France en affiches

A l'heure où nous prenons plaisir à (re)découvrir la beauté de nos régions, que diriez-vous d'une promenade touristique hexagonale en train, avant l'invention des congés payés ? C'est ce que nous propose Jean-Didier Urbain, à partir d'un choix d'affiches ferroviaires signées de grands illustrateurs de l'époque (Alfons Mucha, F. Hugo d'Alési, Géo Dorival, Constant Duval, Charles-Jean Hallo ou Roger Broders) et de photographies anciennes de vacances.