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Un tour de France en affiches

Jean-Didier Urbain

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A l'heure où nous prenons plaisir à (re)découvrir la beauté de nos régions, que diriez-vous d'une promenade touristique hexagonale en train, avant l'invention des congés payés ? C'est ce que nous propose Jean-Didier Urbain, à partir d'un choix d'affiches ferroviaires signées de grands illustrateurs de l'époque (Alfons Mucha, F. Hugo d'Alési, Géo Dorival, Constant Duval, Charles-Jean Hallo ou Roger Broders) et de photographies anciennes de vacances.

Par Jean-Didier Urbain
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Jean-Didier Urbain

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Illustration

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Un tour de France en affiches

Jean-Didier Urbain

Paru le 27/03/2026

232 pages

Editions de la Martinière

19,90 €

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Scannez le code barre 9791040125075
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