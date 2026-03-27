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Moi, l'étoile de mer

Pecomaru

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" Je veux te faire du bien jusqu'au bout. " Après s'être fait larguer par son copain, Hinako noie son chagrin dans un bar avec ses collègues, Korekawa et Tamako. Selon son ex-petit ami, Hinako se comporte comme une " étoile de mer " au lit. Complètement anéantie, elle va trouver du réconfort auprès de Korekawa. Même s'il lui semble un peu naïf au début, sa douceur et sa franchise vont peu à peu soulager ses peines. Mais voilà qu'il lui fait une proposition très surprenante... La romance douce et érotique d'une étoile de mer pas très douée et d'un héritier audacieux !

Par Pecomaru
Chez Teen's love

|

Auteur

Pecomaru

Editeur

Teen's love

Genre

Josei/femme

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Moi, l'étoile de mer

Pecomaru

Paru le 27/03/2026

196 pages

Teen's love

7,95 €

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Scannez le code barre 9782488156097
9782488156097
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