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ZVR Zombies Vs. Robots

Ashley Wood, Chris Ryall

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L'épidémie de zombies semble avoir consumé toute la planète, à l'exception d'un bébé, confié à des robots. Ce bébé est considéré comme le dernier espoir de l'humanité. Reste à ce qu'il ne lui arrive pas malheur... Cette modeste bande dessinée née d'une blague entre l'Australien Ashley Wood et l'Américain Chris Ryall allait devenir un best-seller, notamment grâce à ses qualités graphiques et sa narration particulière. Elle est devenue la base de plusieurs séries de comics, de nouvelles écrites, et a (vraiment) été optionnée par le producteur Jerry Bruckheimer et le réalisateur Michael Bay pour un film... qui ne sera probablement jamais tourné. Voici, sous les yeux ébahis des fins connaisseurs, l'oeuvre culte du duo primé aux Eisner Awards Chris Ryall et Ashley Wood, enfin publiée en France dans toute la gloire de sa version initiale !

Par Ashley Wood, Chris Ryall
Chez Vesta

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Auteur

Ashley Wood, Chris Ryall

Editeur

Vesta

Genre

Science-fiction

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ZVR Zombies Vs. Robots

Ashley Wood, Chris Ryall

Paru le 27/03/2026

48 pages

Vesta

14,95 €

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Scannez le code barre 9782487703094
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