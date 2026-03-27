ZVR Zombies Vs. Robots

L'épidémie de zombies semble avoir consumé toute la planète, à l'exception d'un bébé, confié à des robots. Ce bébé est considéré comme le dernier espoir de l'humanité. Reste à ce qu'il ne lui arrive pas malheur... Cette modeste bande dessinée née d'une blague entre l'Australien Ashley Wood et l'Américain Chris Ryall allait devenir un best-seller, notamment grâce à ses qualités graphiques et sa narration particulière. Elle est devenue la base de plusieurs séries de comics, de nouvelles écrites, et a (vraiment) été optionnée par le producteur Jerry Bruckheimer et le réalisateur Michael Bay pour un film... qui ne sera probablement jamais tourné. Voici, sous les yeux ébahis des fins connaisseurs, l'oeuvre culte du duo primé aux Eisner Awards Chris Ryall et Ashley Wood, enfin publiée en France dans toute la gloire de sa version initiale !